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Путин обсудил с Эрдоганом "зерновой коридор"
01.11.2022 18:33 Алина Груднева

Путин обсудил с Эрдоганом "зерновой коридор"

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом "зерновой коридор".

 
Телефонный разговор состоялся во вторник, 1 ноября.
 
Стороны обсудили решение Кремля приостановить участие в "зерновой сделке".
 
"Киевский режим при поддержке западных кураторов использовал гуманитарный коридор с целью осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе", - сказал Путин.
 
По его словам, он хочет провести "детальное расследование" обстоятельств инцидента и получить от Киева "реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей".

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