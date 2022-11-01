Путин обсудил с Эрдоганом "зерновой коридор"
Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом "зерновой коридор".
Телефонный разговор состоялся во вторник, 1 ноября.
Стороны обсудили решение Кремля приостановить участие в "зерновой сделке".
"Киевский режим при поддержке западных кураторов использовал гуманитарный коридор с целью осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе", - сказал Путин.
По его словам, он хочет провести "детальное расследование" обстоятельств инцидента и получить от Киева "реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей".