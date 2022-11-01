



Путин обсудил с Эрдоганом "зерновой коридор"

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом "зерновой коридор".

Телефонный разговор состоялся во вторник, 1 ноября.

Стороны обсудили решение Кремля приостановить участие в "зерновой сделке".

"Киевский режим при поддержке западных кураторов использовал гуманитарный коридор с целью осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе", - сказал Путин.

По его словам, он хочет провести "детальное расследование" обстоятельств инцидента и получить от Киева "реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей".