



Путин об ударе по Белгороду: а мы бьем только "по военным объектам"

Президент России Владимир Путин прокомментировал удар по Белгороду, когда посетил военный госпиталь.



"Случившееся в Белгороде - это, безусловно, террористический акт. Потому что под прикрытием двух ракет они ударили из систем залпового огня. Просто целенаправленный удар по гражданскому населению", - сказал он.



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Путин в очередной раз повторил мантру о том, будто Россия "не наносит" удары по гражданским районам и городам Украины.



"Мы, конечно, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе, Я понимаю, у меня все кипит, но что, нам нужно ударить по мирным? Нет, мы бьем по военным объектам, так и будем делать", - соврал Путин.