Новости » Политика
Путин об ударе по Белгороду: а мы бьем только "по военным объектам"
01.01.2024 18:33 Алина Груднева

Путин об ударе по Белгороду: а мы бьем только "по военным объектам"

Президент России Владимир Путин прокомментировал удар по Белгороду, когда посетил военный госпиталь.
 
"Случившееся в Белгороде - это, безусловно, террористический акт. Потому что под прикрытием двух ракет они ударили из систем залпового огня. Просто целенаправленный удар по гражданскому населению", - сказал он.
 
Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

Путин в очередной раз повторил мантру о том, будто Россия "не наносит" удары по гражданским районам и городам Украины.
 
"Мы, конечно, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе, Я понимаю, у меня все кипит, но что, нам нужно ударить по мирным? Нет, мы бьем по военным объектам, так и будем делать", - соврал Путин. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы