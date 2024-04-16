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Путин и Раиси провели переговоры: что сказал президент Ирана
16.04.2024 15:48 Алина Груднева

Путин и Раиси провели переговоры: что сказал президент Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Ибрагимом Раиси.

По данным пресс-службы Кремля, стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке "после удара Израиля" по иранскому консульству в Дамаске и "ответных мер Тегерана".

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Путин надеется на то, что все стороны проявят "разумную сдержанность" и не допустят эскалации. Раиси его заверил, будто массированный обстрел Израиля с территории Ирана был "вынужденным" и "носил ограниченный характер".
 

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