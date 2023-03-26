



Путин хотел разместить ядерное оружие в Беларуси до вторжения в Украину, - ISW

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, намеревался разместить российское ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину, оговорится в отчете Института изучения войны (ISW).



Но в последствии российский диктатор решил совместить размещение ядерного оружия в Беларуси с началом новой информационной кампании по запугиванию Украины и стран ЕС.



Ранее Александр Лукашенко предложил России разместить ядерное оружие на территории Беларуси еще 30 ноября 2021 года, а в феврале 2022 года Беларусь отменила конституционный пункт, закрепляющий нейтральный статус Беларуси.



В январе и феврале 2022 года эксперты ISW прогнозировали, что Путин может попытаться разместить тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких усилий по углублению российского контроля над Минском.



Путин, вероятно, воздержался от развертывания оружия в Беларуси в начале вторжения 2022 года, чтобы сохранить возможность разместить его в рамках будущей российской информационной операции по манипулированию Западом.



Ключевые выводы ISW:

президент РФ Владимир Путин начал предсказуемую информационную операцию, чтобы воспрепятствовать украинскому сопротивлению и лишить Украину поддержки Запада.

Путин преувеличивал потенциал России по мобилизации собственной оборонно-промышленной базы.

Путин продвинул еще одну информационную операцию, объявив, что Россия развернет тактическое ядерное оружие в Беларуси к 1 июля, и возобновил утомительные информационные операции о возможности ядерной эскалации.

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