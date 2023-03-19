



Психиатры предупреждают: из-за реформы страдает психическое здоровье израильтян

Десятки ведущих психиатров страны предупреждают об опасностях для психического здоровья, вызванных предложенной правительством радикальной реформой судебной системы. По их мнению, ситуация с реформой будет иметь широкое и продолжительное влияние на долгие годы.



Предупреждение поступило в письме, направленном премьер-министру Биньямину Нетаниягу и президенту Ицхаку Герцогу, сообщил 12-й канал.



Его подписали Цви Фишель, бывший председатель Израильской психиатрической ассоциации, и десятки других ведущих экспертов в этой области, которые тоже присоединились к массовым демонстрациям против предлагаемых изменений.



“В стране нет человека, который может остаться равнодушным к такому режимному землетрясению. Кто-то отреагирует раньше, кто-то позже, но ментальная структура всех живущих в стране подвергнется шоку”, — написали они.



По словам экспертов, указанный результат будет проявляться по-разному.



“Внутренние реакции заставят людей вставать и уезжать в другие страны, а другие будут запираться в своих домах из-за тревоги и депрессии.



Экстравертные реакции, которые более заметны, включают гнев и насилие среди различных кругов, которые считают, что теперь все разрешено при поддержке правительства, включая выход из себя и причинение вреда другим людям”, — предсказывают они.



В письме также отмечается, что “полученная в результате и усиливающаяся травма будет сопровождать нас в течение многих лет, а также затронет будущие поколения — и ущерб будет необратимым“.



Сообщается, что не определить последствия такой резкой смены режима для жизни людей безответственно и непростительно. В письме также утверждается, но без каких-либо доказательств, что сотрудники сил безопасности совершали акты насилия против демонстрантов из-за собственного внутреннего хаоса и замешательства.





