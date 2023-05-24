



Против экс-премьера Британии Джонсона начали новое расследование

Полиция снова начала расследование потенциальных нарушений правил карантина экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном.



Об этом пишет The Associated Press.



Раньше его уже признавали виновным в этом.



Сообщается, что британские государственные служащие доложили о посещении Джонсоном официальной загородной резиденции премьер-министра Чекерс, а также о потенциальных нарушениях в резиденции на Даунинг-стрит.



В полиции заявили, что оценивают детали, связанные с инцидентами, произошедшими в период с июня 2020 года по май 2021 года.



По информации офиса Джонсона, его действия "были законными и не нарушали никаких правил по COVID".