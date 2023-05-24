Против экс-премьера Британии Джонсона начали новое расследование
Полиция снова начала расследование потенциальных нарушений правил карантина экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
Об этом пишет The Associated Press.
Раньше его уже признавали виновным в этом.
Сообщается, что британские государственные служащие доложили о посещении Джонсоном официальной загородной резиденции премьер-министра Чекерс, а также о потенциальных нарушениях в резиденции на Даунинг-стрит.
В полиции заявили, что оценивают детали, связанные с инцидентами, произошедшими в период с июня 2020 года по май 2021 года.
По информации офиса Джонсона, его действия "были законными и не нарушали никаких правил по COVID".