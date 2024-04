Протесты в Грузии из-за закона об "иноагентах" набирают обороты

Вечером, 16 апреля, перед зданием грузинского парламента возобновились акции протеста против принятия скандального законопроекта об "иноагентах".



Полиция перекрыла все близлежащие улицы.



В итоге, демонстрантам удалось сорвать голосование. Его перенесли на 17 апреля. Несмотря на это, протестующие расходиться не стали, в связи с чем к зданию парламенту начали подтягивать водометы для разгона толпы. Спецназ применил слезоточивый газ, начались задержания.



Что примечательно, президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала демонстрации против нашумевшего закона, аналогичному тому, что принят в России.



"Массовая мирная демонстрация гражданского общества в Тбилиси против "российского закона"... Грузия не сдастся ресоветизации", - сказала она.

