



Протесты против реформ: блокирование движения в Иерусалиме и Хайфе





Улицы в Иерусалиме и Хайфе будут закрыты для движения транспорта, начиная с 08:00, в связи с протестами против "правовой революции".



В Иерусалиме будет перекрыта улица Элиэзер на участке между улицей Дерех Рупин и площадью Агранат, улица Ротшильд на участке между бульваром Рабина и Кнессетом, улица Ха Наси Ха Шиши на участке между бульваром Рабина и перекрестком улиц от Мевакер Ха Медина -Ха Алия и улица Рупин на участке между перекрестком Хазаз-Бен-Цви и перекрестком Реховот Вольфсон-Лорх Натаниэль.



В Хайфе будут перекрыты следующие дороги в направлении Мирказ Хорев: перекресток Пика-Хадасса и перекресток Пика-Харель, перекресток улиц Хорев-Фройд, перекресток Дизраэли-Хорев и перекресток Мапу-Мория.