Протесты по расписанию
Сегодня, 16 марта, ожидается продолжение протестов против правовой революции, продвигаемой правительством, демонстрации будут включать в себя марши и блокпосты и приведут к нарушениям по всей стране. День протестов, названный его организаторами "днем эскалации протестов против диктатуры", как ожидается, начнется уже в 8:00
Среди прочего, ожидается, что протестовать будут резервисты, представители высоких технологий, люди из мира культуры, представители ЛГБТ, ученые, учащиеся школ и лицеев.
Рано утром группа активистов вышла на улицу и облила красной краской одну из дорог в Иерусалиме. Полиция арестовала пятерых активистов и доставила их в полицейский участок для допроса.
Организаторы протестов против правовой революции опубликовали “расписание” дня эскалации протестов сопротивления.
Расписание мероприятий в четверг
08:00: Демонстрации родителей и детей по всей стране
Демонстрации перед посольствами:
10:00: посольство США, Яркон, 71, Тель-Авив
10:00: Посольство Великобритании, 192 Яркон, Тель-Авив
10:00: посольство Франции, Герберт Самуэль 112, Тель-Авив
10:00: Посольство Германии, Ха Шлоша, 2, Тель-Авив.
10:00 “сионистско-религиозно-демократическая демонстрация” в Азриэли
11:00 Специальное выступление протеста хай-тека в Сарона
11:00 марш организаций протеста на Каплан
11:00 демонстрация мира культуры
12:00 демонстрация перед Институтом Вейцмана
12:30 демонстрация "Белых халатов" в Тель-Авиве
19:00 демонстрация на площади Хабима
В течение дня
Демонстрация "Братья по оружию": - от Зихрон Яаков до канцелярии премьер-министра
Колонны сельскохозяйственных машин на севере страны и на юге
Студенческие акции и марши по всей стране
Марши ЛГБТ в Хайфе и Тель-Авиве
Марш с ректором и преподавательским составом университета Бен Гурион в Беэр-Шеве
Марши хайтека в Хайфе
В течение дня состоится еще несколько выступлений - в воздухе, на море и на суше.