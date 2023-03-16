



Протесты по расписанию

Сегодня, 16 марта, ожидается продолжение протестов против правовой революции, продвигаемой правительством, демонстрации будут включать в себя марши и блокпосты и приведут к нарушениям по всей стране. День протестов, названный его организаторами "днем эскалации протестов против диктатуры", как ожидается, начнется уже в 8:00



Среди прочего, ожидается, что протестовать будут резервисты, представители высоких технологий, люди из мира культуры, представители ЛГБТ, ученые, учащиеся школ и лицеев.



Рано утром группа активистов вышла на улицу и облила красной краской одну из дорог в Иерусалиме. Полиция арестовала пятерых активистов и доставила их в полицейский участок для допроса.



Организаторы протестов против правовой революции опубликовали “расписание” дня эскалации протестов сопротивления.



Расписание мероприятий в четверг



08:00: Демонстрации родителей и детей по всей стране



Демонстрации перед посольствами:



10:00: посольство США, Яркон, 71, Тель-Авив



10:00: Посольство Великобритании, 192 Яркон, Тель-Авив



10:00: посольство Франции, Герберт Самуэль 112, Тель-Авив



10:00: Посольство Германии, Ха Шлоша, 2, Тель-Авив.



10:00 “сионистско-религиозно-демократическая демонстрация” в Азриэли



11:00 Специальное выступление протеста хай-тека в Сарона



11:00 марш организаций протеста на Каплан



11:00 демонстрация мира культуры



12:00 демонстрация перед Институтом Вейцмана



12:30 демонстрация "Белых халатов" в Тель-Авиве



19:00 демонстрация на площади Хабима



В течение дня



Демонстрация "Братья по оружию": - от Зихрон Яаков до канцелярии премьер-министра



Колонны сельскохозяйственных машин на севере страны и на юге



Студенческие акции и марши по всей стране



Марши ЛГБТ в Хайфе и Тель-Авиве



Марш с ректором и преподавательским составом университета Бен Гурион в Беэр-Шеве



Марши хайтека в Хайфе



В течение дня состоится еще несколько выступлений - в воздухе, на море и на суше.