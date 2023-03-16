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Протесты по расписанию
16.03.2023 07:37 Аркадий Бочаровский

Протесты по расписанию

Сегодня, 16 марта,  ожидается продолжение протестов против правовой революции, продвигаемой правительством, демонстрации будут включать в себя марши и блокпосты и приведут к нарушениям по всей стране. День протестов, названный его организаторами "днем эскалации протестов против диктатуры", как ожидается, начнется уже в 8:00

Среди прочего, ожидается, что протестовать будут резервисты, представители высоких технологий, люди из мира культуры, представители ЛГБТ, ученые, учащиеся школ и лицеев.

Рано утром группа активистов вышла на улицу и облила красной краской одну из дорог в Иерусалиме. Полиция арестовала пятерых активистов и доставила их в полицейский участок для допроса.

Организаторы протестов против правовой революции опубликовали “расписание” дня эскалации протестов сопротивления.

Расписание мероприятий в четверг

08:00: Демонстрации родителей и детей по всей стране

Демонстрации перед посольствами:

10:00: посольство США, Яркон, 71, Тель-Авив

10:00: Посольство Великобритании, 192 Яркон, Тель-Авив

10:00: посольство Франции, Герберт Самуэль 112, Тель-Авив

10:00: Посольство Германии, Ха Шлоша, 2, Тель-Авив.

10:00 “сионистско-религиозно-демократическая демонстрация” в Азриэли

11:00 Специальное выступление протеста  хай-тека в Сарона

11:00 марш организаций протеста на Каплан

11:00 демонстрация мира культуры

12:00 демонстрация перед Институтом Вейцмана

12:30 демонстрация "Белых халатов" в Тель-Авиве

19:00 демонстрация на площади Хабима

В течение дня

Демонстрация "Братья по оружию": - от Зихрон Яаков до канцелярии премьер-министра

Колонны  сельскохозяйственных машин на севере страны и на юге

Студенческие акции и марши по всей стране

Марши ЛГБТ в Хайфе и Тель-Авиве

Марш с ректором и преподавательским составом университета Бен Гурион в Беэр-Шеве

Марши хайтека в Хайфе

В течение дня состоится еще несколько выступлений - в воздухе, на море и на суше.

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