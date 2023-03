Протестующие в Ливане пытались штурмовать штаб-квартиру правительства

В среду ливанские силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона сотен демонстрантов, преимущественно отставных солдат, пытавшихся прорваться через забор, ведущий в штаб-квартиру правительства в центре Бейрута. Столкновения произошли на фоне всеобщего недовольства тяжелыми экономическими условиями в стране, где бесхозяйственность правящего класса продолжалась в течение многих лет, предшествовавших экономическому кризису, начавшемуся в конце 2019 года.



Отставные солдаты и полицейские, требующие повышения заработной платы, столкнулись с ОМОНом и войсками. У нескольких протестантов возникли проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа. Протестующие забросали камнями офицеров, охранявших правительственное здание, и неоднократно пытались прорваться через забор.



К акции протеста призвали отставные солдаты и вкладчики, имеющие ограниченный доступ к своим сбережениям после того, как местные банки ввели неформальный контроль за капиталом в условиях кризиса. Люди со счетами в долларах могут снимать лишь небольшие суммы в ливанских фунтах по обменному курсу гораздо ниже, чем на черном рынке.



Ливанский фунт достиг нового минимума во вторник, упав до 143 тысяч фунтов за доллар, после чего немного вырос. За последние три года фунт потерял более 95% своей стоимости. Официальный курс составляет 15000 фунтов стерлингов за доллар. Большинству людей в Ливане платят в ливанских фунтах, и за последние годы реальная стоимость их зарплат упала из-за обвала фунта.



Политический класс также сопротивляется осуществлению реформ, требуемых международным сообществом. С того времени, как начался экономический спад, три четверти населения, в том числе 1 миллион сирийских беженцев, теперь живут в нищете, а инфляция стремительно растет. Ливан также остановил реформы, согласованные с Международным валютным фондом, чтобы обеспечить доступ к 3 миллиардам долларов в рамках пакета финансовой помощи и разблокировать средства помощи в целях развития, чтобы сделать экономику снова жизнеспособной.

