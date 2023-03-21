Протестующие против судебной реформы срывают мероприятия с министрами
Сотни протестующих собрались перед конгресс-центром в Хайфе, где во вторник ожидалось участие ряда министров партии “Ликуд” в Международной конференции по региональным вопросам в районе Хайфского залива. Среди участников мероприятия – министр экономики Нир Баркат, министр охраны окружающей среды Идит Силман, министр транспорта Мири Регев и министр энергетики Исраэль Кац.
Десятки людей протестовали перед выставочным комплексом в Тель-Авиве, где министр образования Йоав Киш примет участие в конференции по вопросам образования. Из-за протестов движение по улице Сдерот Роках было временно перекрыто. Демонстрации возглавили директора школ и родители, которые объявили, что в качестве альтернативы проведут собственную конференцию.
Демонстранты также протестовали в Эйлате перед залом, где министр транспорта Регев выступал на конференции муниципальной корпорации. Некоторые из участников конференции выкрикивали оскорбления в адрес демонстрантов и пытались подойти к ним, но им помешала полиция.
Еще одна демонстрация была запланирована в связи с участием министра развития Негева и Галилеи и министра национальной устойчивости Ицхака Вассерлауфа на конференции в медицинском центре Зив в Цфате.
“Смешно, что вместо укрепления Галилеи они приходят на демонстрации. Мы не можем допустить, чтобы демонстрация навредила помощи врачам из Галилеи, и мы будем продолжать работать над сокращением разрыва с центром и укреплением Негева и Галилеи”, – прокомментировал это министр от “Оцма Йегудит” Ицхак Вассерлауф.