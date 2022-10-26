



Просьба главы Банка Израиля об освобождении от проверок в Бен-Гурион отклонена



Отдел безопасности Банка Израиля недавно обратился с просьбой, согласно во время зарубежных поездок главы Банка Израиля профессора Амира Ярона ему разрешили избежать процедуры досмотра в аэропорту и прибывать непосредственно к выходу на посадку в самолет.



Такое право есть у некоторых других высокопоставленных чиновников на государственной службе.



Чуть более полугода назад Ярон был объявлен полицией Израиля "находящимся под угрозой из-за своего положения"



Просьба была отклонена Управлением аэропортов.