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Просьба главы Банка Израиля об освобождении от проверок в Бен-Гурион отклонена
26.10.2022 11:26 Аркадий Бочаровский

Просьба главы Банка Израиля об освобождении от проверок в Бен-Гурион отклонена


Отдел безопасности Банка Израиля недавно обратился с просьбой, согласно во время зарубежных поездок главы Банка Израиля профессора Амира Ярона ему разрешили избежать процедуры досмотра в аэропорту и прибывать непосредственно к выходу на посадку в самолет.
 
Такое право есть у некоторых других высокопоставленных чиновников на государственной службе.
 
 Чуть более полугода назад Ярон был объявлен полицией Израиля "находящимся под угрозой из-за своего положения"
 
Просьба была отклонена Управлением аэропортов.

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