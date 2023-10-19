Пропаганда России рассказывает о прекрасной жизни в Северной Корее
Скабеева осуществила "первое в истории человечества прямое включение" из Северной Кореи.
Пропагандистка заявила, что людей за ее спиной мало, потому что час ночи и все спать пошли. Людей за спиной Скабеевой не было вообще, она и не на улице стояла.
Также Скабеева утверждала, что к их группе не были приставлены специальные военные люди для сопровождения, что ее группа выходила на улицу для съемки. Корейские граждане не показались им мрачными и угнетенными, а съемку никто не запрещал.
Скабеева провела «первое в истории человечества» прямое включение из Северной Кореи— SVTV NEWS (@svtv_news) October 18, 2023
«Вопреки бесконечным слухам и спекуляциям, в Северной Корее есть Интернет, рядом со мной не стоит товарищ майор, наши действия вообще никто не контролирует», — похвасталась ведущая программы «60… pic.twitter.com/M6YuZRtgtE