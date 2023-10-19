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Пропаганда России рассказывает о прекрасной жизни в Северной Корее
19.10.2023 08:22 Катя Шульц

Пропаганда России рассказывает о прекрасной жизни в Северной Корее

Скабеева осуществила "первое в истории человечества прямое включение" из Северной Кореи. 

Пропагандистка заявила, что людей за ее спиной мало, потому что час ночи и все спать пошли. Людей за спиной Скабеевой не было вообще, она и не на улице стояла. 

Также Скабеева утверждала, что к их группе не были приставлены специальные военные люди для сопровождения, что ее группа выходила на улицу для съемки. Корейские граждане не показались им мрачными и угнетенными, а съемку никто не запрещал.



 

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