



Пропаганда России рассказывает о прекрасной жизни в Северной Корее

Скабеева осуществила "первое в истории человечества прямое включение" из Северной Кореи.



Пропагандистка заявила, что людей за ее спиной мало, потому что час ночи и все спать пошли. Людей за спиной Скабеевой не было вообще, она и не на улице стояла.



Также Скабеева утверждала, что к их группе не были приставлены специальные военные люди для сопровождения, что ее группа выходила на улицу для съемки. Корейские граждане не показались им мрачными и угнетенными, а съемку никто не запрещал.



