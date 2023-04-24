



Прокуратура следила за Мандельблитом и его окружением

Журналист Эли Ципори, ведущий хронику процессов над Нетаниягу, написал материал, который должен был стать главной темой всех выпусков новостей. Адвокат Нетаниягу Амит Хадад заявил на этой неделе на одном из слушаний, что правоохранительная система следила за адвокатами Нетаниягу и допрашивала их, пытаясь проверить, не сливает ли юридический советник правительства Авихай Мандельблит подробности расследования "Дела 2000", еще до того, как оно стало открытым.



Хотя Хадад не стал слишком подробно останавливаться на этом вопросе, он пообещал, что прояснит его позже в ходе обсуждения. Казалось бы, звучит фантастически, что правоохранительная система будет следить за тем, кто стоит во главе ее, но когда возвращаешься к ходу событий - пазл складывается.



Журналист и отставной генерал полиции Ави Вайс в нескольких эфирах выступил с сообщениями о том, что генеральная прокуратура организовала прослушку с помощью Pegasys Мандельблита и его окружения.



Когда Мандельблит был назначен на должность юридического советника правительства в начале 2016 года, руководители системы во главе с генеральным прокурором Шаем Ницаном не выразили ему доверия. Его считали человеком Нетаниягу, он изначально отверг все остатки старого "дела 1000" .



В СМИ можно найти бесчисленные статьи, критикующие Мандельблита в результате сливов прокуратуры - вероятно, от Шая Ницана и Лиат Бен Ари.



Шай Ницан и Бен Ари были недовольны работой Мандельблита в отношении дел Нетаниягу. Помимо внутренней критики, начались демонстрации против Мандельблита, чтобы заставить его представить обвинительные заключения, его при этом называли "семейным советником правительства".



Поскольку Ницан и Бен Ари не доверяли Мандельблита, они просто обходили его стороной. Об этом свидетельствуют важнейшие вехи дела - следствие по делу Нира Хефеца, отсутствие одобрения юридического советника на начало расследования Нетаниягу, ордера на прослушку соратников Нетаниягу, которые не были одобрены Мандельблитом.

Сначала все это скрывалось, но каким-то образом незаконные ордера дошли до адвокатов защиты, а также были разоблачены в других делах (например, в деле о подводных лодках) и нарисовали ужасающую картину: Шай Ницан и Бен Ари пытались "сшить" дело Мандельблиту в качестве возможного источник сливов в делах Нетаниягу.





Почему же Мандельблит в какой-то момент развернулся, выдвинул обвинения и начал атаковать Нетаниягу?



Ответ сложен. Во-первых, ему потребовалось 3-4 года, чтобы принять решение о предъявлении обвинения после сильного внутреннего и внешнего давления; во-вторых, он отказался от обвинений во взяточничестве в делах 1000 и 2000; в-третьих, он вообще не хотел предъявлять обвинение в деле 2000 но поддался давлению, пойдя на искаженный компромисс: обвинить Нохи Мозеса во взяточничестве и обвинить Нетаниягу в злоупотреблении доверием; в-четвертых, его понимание, в свете дела Харпаза и его прямого заявления, что дело для него уже сшито, что система не оставит его, пока он не выступит с обвинениями против Нетаниягу.