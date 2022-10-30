



Личный телефон Лиз Трасс взломан агентами Кремля

Предполагается, что кибершпионы получили доступ к сверхсекретным перепискам с ключевыми международными партнерами, а также к частным беседам с ее ведущим политическим союзником Квази Квартенгом. Один из источников сообщил, что телефон был настолько сильно скомпрометирован, что теперь его поместили в запертый сейф в охраняемом правительственном помещении.



Взлом был обнаружен во время летней предвыборной кампании консерваторов, когда Лиз Трасс была министром иностранных дел, но подробности были скрыты Борисом Джонсоном, бывшим тогда премьер-министром, и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом.



Сообщения, попавшие шпионам, включали критические замечания Трасс и ее будущего канцлера Квартенга в адрес Джонсона, что могло привести к потенциальному риску шантажа. Также считается, что среди них были разговоры с министрами иностранных дел о войне в Украине, в том числе подробные обсуждения поставок оружия.



Бывший лидер Консервативной партии и ведущий критик России Иэн Дункан Смит сказал: “Россия делает это постоянно. Это их единственная цель – отомстить нам. Мы все слишком небрежно относимся к нашим телефонам в целом. Министры должны быть гораздо более осторожными и ни в коем случае не использовать свои личные телефоны. Я предполагаю, что мой личный телефон взломан”.



Министр внутренних дел Иветт Купер заявила: “Это чрезвычайно серьезно — это показывает серьезность угроз со стороны стран, которые могут причинить нам вред, и почему все в правительстве должны так серьезно относиться к кибербезопасности”



Представитель правительства заявил вчера вечером: “Мы не комментируем меры безопасности отдельных лиц. Правительство имеет надежные системы для защиты от киберугроз. Это включает в себя регулярные брифинги по безопасности для министров и советы по защите их личных данных”.



Эксперт по безопасности профессор Энтони Глис сказал, что он был “ошеломлен” воскресными разоблачениями, добавив: “Что вдвойне ужасно, так это то, что Борис Джонсон знал, что это произошло, но решил не сообщать об этом. И я боюсь, что Лиз Трасс может быть не одинока в компрометации своего телефона. Очевидными подозреваемыми являются Россия, Китай, Северная Корея и Иран, которым было бы очень интересно узнать, что сообщает министр иностранных дел. Однако подозреваемым номер один будет Россия”.