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Прогноз: Храмовую Гору закроют для евреев, вопреки протестам Бен-Гвира
19.02.2023 21:25 Алина Груднева

Прогноз: Храмовую Гору закроют для евреев, вопреки протестам Бен-Гвира

Правительство планирует запретить евреям подниматься на Храмовую Гору в течение последних 10 дней священного мусульманского месяца Рамадан.

Об этом сообщает "Кан".

Возможность запрета евреям подниматься на Храмовую Гору вызвала решительный протест со стороны министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.

Он утверждал, что предыдущее правительство во главе с Нафтали Беннетом закрыло Храмовую Гору "на меньшее количество дней, чем вы хотите" — девять против 10. Он считает, что это место вообще не должно быть закрытым для евреев.

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