



Прогноз: Храмовую Гору закроют для евреев, вопреки протестам Бен-Гвира

Правительство планирует запретить евреям подниматься на Храмовую Гору в течение последних 10 дней священного мусульманского месяца Рамадан.



Об этом сообщает "Кан".



Возможность запрета евреям подниматься на Храмовую Гору вызвала решительный протест со стороны министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.



Он утверждал, что предыдущее правительство во главе с Нафтали Беннетом закрыло Храмовую Гору "на меньшее количество дней, чем вы хотите" — девять против 10. Он считает, что это место вообще не должно быть закрытым для евреев.