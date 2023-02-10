



Пригожин: Уволенных заключенных из “Вагнера” приходится вытаскивать из блудняков

Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин прокомментировал тему, вызывающую живой интерес – “вагнеровцы” с судимостями в период работы в ЧВК и после. Одно из изданий задало вопрос, может ли так произойти, что после завершения контрактов у бывших заключенных, их число в ЧВК снизится.



“Безусловно, это когда-то произойдет”, – ответил на это Пригожин.



Основатель “ Вагнера” намекнул, что при наборе в ЧВК его интересует не прошлое бойцов, а способность выполнять служебные обязанности.



“Важно не количество, а качество”, – объяснил свой подход Пригожин.



На вопрос, что бывшие заключенные получили от сотрудничества с ЧВК, владелец компании ответил: “Программа по заключенным дала свой шанс каждому, кто хотел”.



По его словам, с уволившимися компания поддерживает “плотные отношения” и оказывает им помощь, вплоть до того, что “вытаскивает из разного рода передряг блудняков”. Некоторые принимают решение остаться и после окончания контракта, но “принуждения тут быть не может”, потому что “все понимают, как дорого стоила им свобода”, считает Пригожин.



Основатель ЧВК подчеркнул, что компания соблюдает все своим обязательства, потому что новые сотрудники “стали нам как братья, они погибали вместе с нами и побеждают вместе с нами”.



“Вплоть до того, что некоторые получали за боевые заслуги звание “Героя”, – сообщил Пригожин.