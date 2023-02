Президент Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС

В четверг, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. В ближайшее время он выступит в Европарламенте и посетит саммит ЕС.



"Президент Украины прибыл в Брюссель после полета с Эммануэлем Макроном президентским самолетом", - говорится в сообщении.



В Брюсселе уже собралась очередь журналистов, ожидающих прибытия президента Украины.



Президент Европейского парламента Роберта Метцола анонсировала выступление Зеленского. "Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что президент Украины Владимир Зеленский будет сегодня утром в Европарламенте", - написала она в Twitter.



🇪🇺🇺🇦 Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa



The heart of the European family, in which Ukraine belongs.



We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5