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Президент Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС
09.02.2023 11:29 Раиса Вовк

Президент Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС

В четверг, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. В ближайшее время он выступит в Европарламенте и посетит саммит ЕС.

"Президент Украины прибыл в Брюссель после полета с Эммануэлем Макроном президентским самолетом", - говорится в сообщении.

В Брюсселе уже собралась очередь журналистов, ожидающих прибытия президента Украины.

Президент Европейского парламента Роберта Метцола анонсировала выступление Зеленского. "Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что президент Украины Владимир Зеленский будет сегодня утром в Европарламенте", - написала она в Twitter.
 

В то же время глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала  фото с Владимиром Зеленским.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня посетит саммит ЕС, где проведет ряд встреч. Европейское турне президента Украины стало второй поездкой Зеленского за границу с начала полномасштабной войны. 

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