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Президент университета: мы не подчинимся закону о запрете палестинских флагов
25.05.2023 14:07 Аркадий Бочаровский

Президент университета: мы не подчинимся закону о запрете палестинских флагов


Президент Тель-Авивского университета, профессор Ариэль Порат, заявил сегодня (четверг), что он не будет исполнять закон об отчислении студентов, размахивающих палестинскими флагами.

Порат также сообщил, что он "не примет" предложение об исключении студентов, выразивших поддержку террористическим актам или террористической организации. Эти предложения будут обсуждаться в правительстве в воскресенье. 

"Палестинская автономия не является вражеским государством и не является террористической организацией", - написал он членам факультета, - "запрет на вывешивание флага ПА был бы неконституционным, и Тель-Авивский университет не считал бы себя обязанным действовать в соответствии с ним". Позже он призвал министров правительства и юридического советника правительства Гили Бахарав-Миара "предотвратить превращение этого фашистского законопроекта в закон".

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