



Президент Украины пообещал быстро справиться с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, 22 января, что коррупция, хроническая проблема страны, отодвинутая на задний план войной против России, недопустима, и пообещал на этой неделе принять ключевые решения по ее искоренению. Заявление Зеленского прозвучало на фоне обвинений в коррупции на высшем уровне, в том в сомнительной практике военных закупок.



"Я хочу, чтобы это было ясно: не будет возврата к тому, что было в прошлом, к тому, как жили разные люди, близкие к госучреждениям, или те, кто всю жизнь гонялся за креслом", – сказал Зеленский в своем обращении.



“На этой неделе будет время для соответствующих решений”, – сказал Зеленский. “Решения уже подготовлены. Я не хочу их сейчас обнародовать, но все будет справедливо”.



Зеленский заявил, что его правительство приняло отставку заместителя министра после расследования обвинений в получении им взятки.

Возобновление внимания к коррупции коснулось и министра обороны Алексея Резникова после сообщения в СМИ о том, что военные приобретали продовольствие по сильно завышенным ценам. Министерство обороны охарактеризовало обвинения как “ложные”, и парламентскому комитету было поручено провести расследование.



Transparency International поставила Украину по уровню коррупции на 122 место из 180 стран, что ненамного лучше, чем Россия в 2021 году.



ЕС сделал антикоррупционные реформы одним из ключевых требований для членства Украины после предоставления Киеву статуса кандидата в прошлом году.