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Президент Турции снова заговорил о переговорах Украины с РФ
28.02.2024 20:26 Mignews | фото Twitter @trpresidency

Президент Турции снова заговорил о переговорах Украины с РФ

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности возобновить переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. 

В видеообращении на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" Эрдоган подчеркнул поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Турция также высказала готовность защищать права крымскотатарских братьев и способствовать восстановлению Украины, сообщает Anadolu. 

Президент Эрдоган отметил, что до сих пор не видно достаточного прогресса в установлении мира в Украине, добившись справедливого и длительного мира, и призвал использовать дипломатические каналы для завершения войны и поддержал мирный план Президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов. 

В своем выступлении Эрдоган выразил готовность "снова предоставить стол для переговоров, которые уже проходили в Стамбуле".

 

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