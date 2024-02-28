



Президент Турции снова заговорил о переговорах Украины с РФ

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности возобновить переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.



В видеообращении на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" Эрдоган подчеркнул поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.



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Турция также высказала готовность защищать права крымскотатарских братьев и способствовать восстановлению Украины, сообщает Anadolu.



Президент Эрдоган отметил, что до сих пор не видно достаточного прогресса в установлении мира в Украине, добившись справедливого и длительного мира, и призвал использовать дипломатические каналы для завершения войны и поддержал мирный план Президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов.



В своем выступлении Эрдоган выразил готовность "снова предоставить стол для переговоров, которые уже проходили в Стамбуле".



