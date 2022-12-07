



Президент Перу объявил о роспуске Конгресса

Президент Перу Педро Кастильо объявил, что распустит Конгресс.

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее заявление он сделал за несколько часов до того, как должен предстать перед судом по делу об импичменте в связи с коррупцией.

"Конгресс безосновательно обвинил президента в совершении преступлений, подорвав таким образом основы правового государства, демократии и расстановки сил между законодательной и исполнительной ветвями власти. Мы приняли решение учредить чрезвычайный кабинет министров, временно распустить Конгресс, провести реорганизацию правовой системы в стране и ввести на всей ее территории комендантский час", - сказал Кастильо.