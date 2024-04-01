



Президент Перу исключает возможность отставки на фоне расследования дела о Rolex

Президент Перу Дина Болуарте заявила, что не уйдет в отставку после того, как в ее доме был проведен обыск в рамках расследования возможного незаконного обогащения и отсутствия декларации о владении роскошными часами.



Около 20 сотрудников прокуратуры и 20 полицейских провели обыск в доме Болуарте в пятницу вечером и во дворце в субботу утром.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Я вступила в должность с чистыми руками и поэтому уйду с поста президента в 2026 году", - заявила она на пресс-конференции, назвав обыски "несоразмерной" мерой и "злоупотреблением".



Дом Болуарте находится в районе Лимы Суркильо, в нескольких километрах от дворца, где она работает.



"Персонал дворца предоставил все условия", - сообщила президентская администрация в социальной сети X, добавив, что все прошло "нормально и без каких-либо инцидентов".



Однако премьер-министр Перу Густаво Адриансен раскритиковал рейды. "Политический шум, который сейчас поднимается, серьезен, он затрагивает инвестиции и всю страну", - написал он на сайте X. "То, что произошло за последние несколько часов, - это непропорциональные и неконституционные действия".

