



Президент Латвии назвал единственный способ послать сигнал Путину

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал усилить поддержку Украины на фоне внезапной смерти в российской тюрьме оппозиционера Алексея Навального.



Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.



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По его словам, это является единственным способом послать четкий сигнал президенту РФ Владимиру Путину



"В течение дня меня спрашивали, волнует ли Кремль международное осуждение смерти Алексея Навального. Нет. Единственное, что волнует российских бандитов, - это то, чтобы мы были сильными. Единственный способ послать сигнал Путину - поддержать Украину, чтобы Россия проиграла", - отметил он.