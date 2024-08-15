



Президент Колумбийского университета подала в отставку

Президент Колумбийского университета Минуш Шафик подала в отставку за несколько недель до старта учебного года.



Такое решение последовало за продолжительной критикой в ее адрес из-за попустительства в отношении пропалестинских протестов и беспорядков, которые проходили в кампусе.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Этот период нанес значительный урон моей семье. Летом я подумала и решила, что моя отставка в этот момент лучше всего позволит Колумбии преодолеть предстоящие трудности", - сказала она.



Шафик пояснила, что возобновит работу как член Палаты лордов, которую выполняла до того, как возглавить университет.