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Президент Колумбийского университета подала в отставку
15.08.2024 07:42 Алина Груднева

Президент Колумбийского университета подала в отставку

Президент Колумбийского университета Минуш Шафик подала в отставку за несколько недель до старта учебного года.

Такое решение последовало за продолжительной критикой в ее адрес из-за попустительства в отношении пропалестинских протестов и беспорядков, которые проходили в кампусе. 

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"Этот период нанес значительный урон моей семье. Летом я подумала и решила, что моя отставка в этот момент лучше всего позволит Колумбии преодолеть предстоящие трудности", - сказала она.

Шафик пояснила, что возобновит работу как член Палаты лордов, которую выполняла до того, как возглавить университет.

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