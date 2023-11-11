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Президент Ирана угрожает Израилю: время разговоров закончилось
11.11.2023 10:36 Алина Груднева

Президент Ирана угрожает Израилю: время разговоров закончилось

Президент Ирана Ибрагим Раиси угрожает Израилю расширением масштабов войны.

Соответствующее заявление он сделал во время своего визита в Саудовскую Аравию, где 11 ноября состоится арабо-исламский саммит относительно ситуации в Газе.

"Пришло время действовать, а не говорить", - коротко сказал иранский президент.

Напомним, что внеочередной саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоится в Эр-Рияде. Они должны были проходить раздельно, однако "из-за исключительных обстоятельств, происходящих в Газе", было принято решение их объединить.

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