



Президент Ирана угрожает Израилю: время разговоров закончилось

Президент Ирана Ибрагим Раиси угрожает Израилю расширением масштабов войны.



Соответствующее заявление он сделал во время своего визита в Саудовскую Аравию, где 11 ноября состоится арабо-исламский саммит относительно ситуации в Газе.



"Пришло время действовать, а не говорить", - коротко сказал иранский президент.



Напомним, что внеочередной саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоится в Эр-Рияде. Они должны были проходить раздельно, однако "из-за исключительных обстоятельств, происходящих в Газе", было принято решение их объединить.