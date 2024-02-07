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Президент Ирана: США подрывают безопасность на Ближнем Востоке
07.02.2024 16:22 Алина Груднева

Президент Ирана: США подрывают безопасность на Ближнем Востоке

Президент Ирана Ибрахим Раиси раскритиковал присутствие американских военных сил на Ближнем Востоке.

Соответствующее заявление он сделал на церемонии в Тегеране в преддверии 45-й годовщины исламской революции.

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"Присутствие сил США в нашем регионе не имеет оправдания и подрывает безопасность", — сказал он.

По словам Раиси, присутствие США в Ираке, Сирии, Афганистане и регионе в целом "никоим образом не создает безопасность", а наоборот, "подрывает ее".
 

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