



Президент Грузии: Украина борется за каждого из нас

Президентка Грузии Cаломе Зурабишвили приветствовала решение Палаты представителей выделить пакет военной помощи Украине в размере 61 млрд долларов.



Соответствующее заявление она опубликовала в социальной сети Х.



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"Двухпартийная поддержка Украины пакетом помощи со стороны Палаты представителей США является важным событием. Украина борется за каждого из нас и заслуживает полной поддержки. Слава Украине", - сказала она.



Напомним, что законопроект о выделении помощи поддержали 311 конгрессменов, против выступили 112. По прогнозам, как только президент США подпишет документ, помощь будет отправлена в Украину.

