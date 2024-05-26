



Президент Евросовета: вместе мы сможем остановить зверские атаки РФ

Президент Евросовета Шарль Мишель прокомментировал удар РФ по торговому центру Эпицентр в Харькове.



Он назвал убийство мирных жителей ужасающим.



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"Усилия России для террора в отношении украинских гражданских в рамках ее захватнической войны против Украины имеют преступный характер. Вместе мы можем остановить зверские атаки России", - сказал Мишель.



По его словам, нужно срочно продвигаться с комплексным решением для защиты Украины от ударов с воздуха.