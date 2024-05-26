Новости » Политика
Президент Евросовета: вместе мы сможем остановить зверские атаки РФ
26.05.2024 12:07 Алина Груднева

Президент Евросовета: вместе мы сможем остановить зверские атаки РФ

Президент Евросовета Шарль Мишель прокомментировал удар РФ по торговому центру Эпицентр в Харькове.

Он назвал убийство мирных жителей ужасающим.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Усилия России для террора в отношении украинских гражданских в рамках ее захватнической войны против Украины имеют преступный характер. Вместе мы можем остановить зверские атаки России", - сказал Мишель.

По его словам, нужно срочно продвигаться с комплексным решением для защиты Украины от ударов с воздуха.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы