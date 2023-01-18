



Президент Еврокомиссии анонсировала платформу для восстановления Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщила, что вновь созданную платформу Реконструкции Украины будет возглавлять Украина и Европейская Комиссия. Благодаря сотрудничеству удастся реализовать план реконструкции Украины, совмещая реформы и инвестиции.



“Платформа будет накапливать глобальную помощь от любой страны, которой не безразлична судьба Украины. Это будут как международные финансовые организации, так и частный сектор. Мы нуждаемся в полной вовлеченности”, – сказала президент Еврокомиссии.



По ее словам, поддержка Украины при восстановлении также требует беспрецедентного единства, как и помощь в победе. Для этого должна быть проделана колоссальная работа, однако справиться с этой задачей можно.



Она подчеркнула, что для восстановления Украины будут привлечены все возможности, включая замороженные активы России в ЕС. Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Украина должна выиграть эту войну, потому что это не только проблема европейской безопасности, но и возникновение необходимости защитить весь мировой порядок.



“Жестокое вторжение Путина должно стать стратегическим провалом. Поэтому мы сделаем все, что в наших силах для того, чтобы помочь Украине достичь целей и взять в руки собственное будущее”, – сказала Урсула фон дер Ляйен.



Она также добавила, что Украина “принадлежит к европейской семье и однажды обязательно станет членом Европейского Союза”. Поэтому восстановление должно быть использовано для проведения глобальных реформ, которые приблизят его к этой цели.