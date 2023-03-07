



Президент Эстонии отклонил поправки, упрощающие снос советских памятников

Президент Эстонии Алар Карис не принял одобренные Рийгикогу (парламент Эстонии) поправки, упрощающие демонтаж советских памятников. Об этом сообщается на сайте главы государства.



Президент Карис объяснил решение отклонить поправки тем, что их “невозможно интерпретировать”.



“Запрещенные объекты обозначены в законе выражением, которое невозможно однозначно истолковать с помощью общепринятых способов интерпретации”, – сказал он.



По словам Кариса, неясность формулировок в предложенных поправках противоречит конституции страны.



“Принцип правовой ясности требует, чтобы закон был достаточно ясным и понятным, чтобы каждый мог предвидеть действия государства и соответствующим образом скорректировать свои действия”, – считает президент.



Законопроект о внесении изменений в Строительный кодекс, в Закон о применении строительного кодекса и в Закон о планировании был принят депутатами Рийгикогу 15 февраля.



“Общедоступная часть здания, а также публично выставленный памятник, скульптура, мемориал и иной объект не должны возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечности или военное преступление”, – говорилось в поправках.