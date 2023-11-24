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Президент Египта за создание демилитаризованного "палестинского государства"
24.11.2023 15:55 Алина Груднева

Президент Египта за создание демилитаризованного "палестинского государства"

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси поддерживает идею создания демилитаризованного "палестинского государства". 

Соответствующее заявление он сделал 24 ноября на фоне подготовки освобождения части заложников, похищенных террористами в Израиле.

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"Мы готовы принять идею, что палестинское государство будет демилитаризованным, но с присутствием контингента, который обеспечит гарантии безопасности", - сказал он.

Сиси пояснил, что речь идет либо о силах НАТО, либо о миротворческом контенгенте ООН, а также арабских или американских сил, которые будут присутствовать в Газе до тех пор, пока не будет достигнута безопасность для "двух государств".

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