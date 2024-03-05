



Президент Чехии заявил, что присутствие войск в Украине возможно

Чехия призывает к расширению форм помощи, в частности к возможному присутствию войск на территории Украины. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает Novinky.cz.



Он подчеркнул, что речь идет не об отправке боевых подразделений, а о формах помощи и "небоевом взаимодействии".



"Я за поиск новых путей, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. Давайте не будем ограничивать себя там, где это не нужно", - заявил чешский президент.



По его словам, это идентично, если украинские солдаты проходят обучение у западных инструкторов у себя на родине или непосредственно в Украине.



"Украина, несмотря на нападение, по-прежнему является суверенной страной", - сказал он, напомнив, что возможная учебная миссия не является нарушением каких-либо международных правил.



Также Павел добавил, что именно от них зависит, какую форму помощи они выберут.