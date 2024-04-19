Президент Чехии обратился к США по поводу помощи Украине
Президент Чехии Петр Павел призвал американский Конгресс одобрить пакет помощи Украине.
Чешский лидер отметил, что Европа не может в одиночку это делать.
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"Чехия и другие страны не имеют больше достаточного количества ресурсов в запасе, чтобы отдавать Украине. Поэтому мы начинаем искать, где доступно еще это оружие", - сказал он.
По словам Павла, американская помощь не может быть заменена Европой.
"США предоставляют как минимум 50% от всей помощи. Мы все ждем правильного решения Америки", – добавил он.