



Президент Болгарии отказывается поддержать вступление Украины в НАТО

Президент Болгарии Румен Радев пока не поддерживает ускоренное вступление Украины в НАТО на фоне полномасштабной войны, сообщает BNR.



По данным издания, пресс-служба болгарского президента распространила сообщение, в котором указана позиция Радева по заявке Украины об ускоренном вступлении в НАТО.



"Глава государства Румен Радев не подписался под полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы по членству Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе", - отмечают в пресс-службе Радева.



При этом там напоминают, что Болгария является подписантом декларации о будущем членстве Украины в НАТО, принятой во время саммита Альянса в Бухаресте в 2008 году, но “она была утверждена в совсем других условиях”.



"Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе обсуждалось в полном составе Североатлантического совета и не приводило к риску прямого вовлечения в войну стран НАТО", - добавили у президента.



Также в Болгарии считают, что решение о вступлении Украины в НАТО необходимо рассматривать только после завершения войны с РФ.



Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. После этого девять стран Альянса в совместном заявлении поддержали заявку Украины.