Премьеру Грузии намекнули, что он может повторить судьбу Фицо
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе получил предупреждение о том, что он может повторить судьбу премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение.
По его словам, припугнул его один из еврокомиссаров из-за скандального пророссийского закона об "иноагентах".
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Также Кобахидзе объявил, что необходимо деолигархизировать ЕС и США, чтобы освободить их от влияния партии глобальной войны.
"Альтернативы борьбе с партией глобальной войны нет. Это очень болезненная, трудная борьба, в том числе и с личной точки зрения. Лично мне, например, неприятно участвовать в этом поединке, этот бой связан с серьезными рисками, об этом можно сказать прямо, в том числе личными рисками, и я не хочу приводить конкретные примеры на этот счет", - сказал он.
По словам Кобахидзе, он не допустит "украинизацию" Грузии.