



Премьер Молдовы назвала митинги в Кишиневе частью "гибридной войны"

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица назвала пророссийские протесты в центре Кишинева частью "гибридной войны".



Она прокомментировала митинг, который прошел на главной площади Кишинева в прошлое воскресенье.



По словам Гаврилицы, прошедший митинг не был акцией протеста или реализацией гражданского права. По ее словам - это был лишь показательный элемент "гибридной войны" против Молдовы.



Шансов дестабилизировать Молдову на украденные деньги у них нет, заявила Гаврилица об организаторах митингов.