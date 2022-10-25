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Премьер Молдовы назвала митинги в Кишиневе частью "гибридной войны"
25.10.2022 15:43 Александр Юзовский

Премьер Молдовы назвала митинги в Кишиневе частью "гибридной войны"

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица назвала пророссийские протесты в центре Кишинева частью "гибридной войны". 

Она прокомментировала митинг, который прошел на главной площади Кишинева в прошлое воскресенье.

По словам Гаврилицы, прошедший митинг не был акцией протеста или реализацией гражданского права. По ее словам - это был лишь показательный элемент "гибридной войны" против Молдовы.

Шансов дестабилизировать Молдову на украденные деньги у них нет,  заявила Гаврилица об организаторах митингов.

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