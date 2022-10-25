Премьер Молдовы назвала митинги в Кишиневе частью "гибридной войны"
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица назвала пророссийские протесты в центре Кишинева частью "гибридной войны".
Она прокомментировала митинг, который прошел на главной площади Кишинева в прошлое воскресенье.
По словам Гаврилицы, прошедший митинг не был акцией протеста или реализацией гражданского права. По ее словам - это был лишь показательный элемент "гибридной войны" против Молдовы.
Шансов дестабилизировать Молдову на украденные деньги у них нет, заявила Гаврилица об организаторах митингов.