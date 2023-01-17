



Премьер-министр Пакистана – руководству Индии: Пакистан усвоил урок

Пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф призвал к честному разговору премьер-министра Индии Нарендру Моди по различным животрепещущим вопросам, таким как Кашмир. Шариф в интервью арабскому новостному каналу подчеркнул, что Пакистан усвоил уроки и хочет жить в мире с Индией.



“Мое послание индийскому руководству и премьер-министру Моди заключается в том, чтобы провести серьезные и искренние переговоры и решить такие острые вопросы, как Кашмир”, – сказал Шариф.



Премьер-министр Пакистана выразил уверенность, что обе страны должны жить мирно и прогрессировать.



“У нас было три войны с Индией, и они принесли народу только новые страдания, нищету и безработицу. Мы усвоили урок и хотим жить в мире с Индией при условии, что сможем решить наши настоящие проблемы”, – продолжил премьер. “Давайте будем прямолинейными, даже если это не наш выбор, мы – соседи с Индией навсегда, и от нас зависит, жить ли нам мирно и прогрессировать или ссориться друг с другом и тратить время и ресурсы. Это зависит от нас”.



Подняв тему Кашмира, он сказал: “Пакистан хочет мира, но то, что происходит в Кашмире, должно быть остановлено. Мы ядерные державы, вооруженные до зубов, и если разразится война, кто доживет до того, чтобы рассказать, что произошло?”



Премьер-министр Пакистана добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом во время его недавнего визита в Эмираты.



“Он брат Пакистана. У него также хорошие отношения и с Индией. Он может сыграть очень важную роль, чтобы свести две страны за стол переговоров”, – сказал Шариф.



“Премьер-министр заявил, что Пакистан и Индия должны решать свои двусторонние вопросы, особенно ключевую проблему Джамму и Кашмира, путем диалога и мирными средствами”, – заявил представитель офиса премьер-министра Пакистана. Однако он добавил, что переговоры могут состояться только после того, как Индия отменит свои незаконные действия от 5 августа 2019 года.



Отношения между двумя странами резко ухудшились после того, как 5 августа 2019 года Индия отменила статью 370 Конституции об особом статусе Джамму и Кашмира”.