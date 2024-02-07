Премьер-министр Израиля провел встречу с президентом Аргентины
Во время встречи с премьер-министром Израиля президент Аргентины Хавьер Милей заявил о намерении объявить ХАМАС террористической организацией.
“Я рад приветствовать Вас в Израиле. Вы большой друг еврейского государства, и мы очень рады вашему решению признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда вашу дипломатическую миссию и посольство”, — сказал Нетаниягу.
Стоит отметить, что фактически сразу после обмена приветствиями в аэропорту по прибытию в Израиль, Хавьер Милей заявил, что Аргентина перенесет свое посольство в Иерусалим.
שמח לארח בישראל את נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי. הייתה לנו פגישה חשובה וחמה. אני מודה לו על החלטתו להכריז על חמאס כארגון טרור, על תמיכתו האיתנה בישראל ועל החלטתו להכיר בירושלים כבירת ישראל ולהעביר אליה את שגרירות ארגנטינה. ברוך הבא חבר!— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 7, 2024
(צילום: עמוס בן גרשום, לע״מ) pic.twitter.com/RyeiznR8EN