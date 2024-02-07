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Премьер-министр Израиля провел встречу с президентом Аргентины
07.02.2024 12:02 MIGnews.com

Премьер-министр Израиля провел встречу с президентом Аргентины

Во время встречи с премьер-министром Израиля президент Аргентины Хавьер Милей заявил о намерении объявить ХАМАС террористической организацией.

“Я рад приветствовать Вас в Израиле. Вы большой друг еврейского государства, и мы очень рады вашему решению признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда вашу дипломатическую миссию и посольство”, — сказал Нетаниягу.

Стоит отметить, что фактически сразу после обмена приветствиями в аэропорту по прибытию в Израиль, Хавьер Милей заявил, что Аргентина перенесет свое посольство в Иерусалим.


 

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