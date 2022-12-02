



Премьер-министр Финляндии: "Победа России придаст силы агрессорам"

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в пятницу предупредила, что победа России над Украиной усилит других агрессоров.



Об этом Марин заявила, выступая в Сиднее по завершении своего первого визита в Австралию, сообщает Associated Press.



"Не заблуждайтесь, если Россия выиграет свою ужасную авантюру, она будет не единственной, кто почувствует себя сильнее. Другие также будут искушены той же темной повесткой дня", - сказала Санна Марин.



Она отметила, что страны стали "слишком зависимы от сотрудничества с режимами, которые не разделяют наши общие ценности".



"Наша зависимость становится нашей слабостью быстрее и в более важных областях нашего общества, чем нам хотелось бы. У всех нас есть опасения, когда речь идет о Китае, и мы должны убедиться, что у нас нет такой критической зависимости, когда речь идет о Китае", - заявила Марин.