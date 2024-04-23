



Премьер-министр Австралии назвал Илона Маска "высокомерным миллиардером"

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал владельца компании X Илона Маска "высокомерным миллиардером, который считает себя выше закона", поскольку напряженность между страной и социальной медиаплатформой усилилась из-за удаления видео с насилием.



Илон Маск обрушился с критикой на премьер-министра Австралии после того, как суд страны в одночасье обязал X удалить видеозапись жестокой поножовщины в сиднейской церкви - глава Tesla и SpaceX назвал этот шаг цензурой.



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В своем решении федеральный суд Австралии обязал компанию X, временно скрыть видеозаписи инцидента недельной давности, в ходе которого подросток был обвинен в терроризме за нанесение ножевых ранений ассирийскому священнику и другим людям.



Хотя компания X заявила, что заблокировала посты для австралийских пользователей платформы, австралийский комиссар по электронной безопасности призвал удалить видео для всех пользователей X, поскольку в них демонстрируется откровенное насилие.



"Компании социальных сетей должны поступать правильно... Мы готовы принять все необходимые меры, чтобы заставить эти компании подчиниться", - заявил австралийский премьер-министр.