



Премьер Ливии в посольстве ПА пообещал не нормализовать отношения с Израилем

Премьер-министр Абдул Хамид аль-Дбейбе посетил палестинское посольство в Триполи на фоне протестов по поводу встречи министра иностранных дел с Эли Коэном и пообещал, что нормализации отношений с Израилем не будет. Об этом сообщил новостной сайт Libia Observer.



Во время своего визита ад-Дбейбе вновь повторил, что ему не было известно о встрече министров в Риме. В ходе встречи премьер-министр “подтвердил отказ Ливии нормализовать отношения с сионистским образованием”.



Ранее ливийские официальные лица заявили, что ад-Дбейбе знал о встрече и дал добро на переговоры при посредничестве США по достижению соглашения о нормализации отношений с Иерусалимом.

