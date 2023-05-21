



Премьер Литвы угрожает отставкой

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните угрожает своей отставкой.



По данным Delfi, она пригрозила пойти на такой шаг в том случае, если парламент не одобрит досрочные выборы.



"Если парламент не решится на перезагрузку, если иметь в виду, что в этой истории сложно найти белых, пушистых и праведников, которые могли бы судить других, я просто подам заявление об отставке, это означает, что правительство уйдет в отставку после саммита НАТО", – подчеркнула она.



По словам Шимоните, она примете решение по поводу отставки министра науки, образования и спорта Юргиты Шюгждинене на следующей неделе.



"У меня есть 5 рабочих дней, за время которых я должна принять решение и я его приму", – добавила она.

