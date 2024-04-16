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Премьер Испании призвал признать "палестинское государство" как можно скорее
16.04.2024 21:52 Алина Груднева

Премьер Испании призвал признать "палестинское государство" как можно скорее

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал признать "палестинское государство" как можно скорее и предоставить ему членство в ООН.

Соответствующее заявление он сделал во время визита в Словению.

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"Испания будет стремиться к тому, чтобы "Палестина" стала полноправным членом ООН", — сказал Санчес.

Испания, Ирландия, Мальта и Словения в конце марта подписали совместное заявление о готовности признать "палестинское государство".

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