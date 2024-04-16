Премьер Испании призвал признать "палестинское государство" как можно скорее
Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал признать "палестинское государство" как можно скорее и предоставить ему членство в ООН.
Соответствующее заявление он сделал во время визита в Словению.
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"Испания будет стремиться к тому, чтобы "Палестина" стала полноправным членом ООН", — сказал Санчес.
Испания, Ирландия, Мальта и Словения в конце марта подписали совместное заявление о готовности признать "палестинское государство".