Премьер Индии призвал Путина к диалогу по поводу Украины
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает ANI.
Моди повторил свой призыв к диалогу, сказав, что это - единственный путь продвижения к миру в продолжающемся конфликте с Украиной.
В Кремле подтвердили, что состоялся разговор, но раскрывать детали не стали.
Как сообщалось ранее, Моди отказался проводить ежегодную встречу с Путиным после того, как в РФ пригрозили применить ядерное оружие в Украине.