



Премьер Индии призвал Путина к диалогу по поводу Украины

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает ANI.

Моди повторил свой призыв к диалогу, сказав, что это - единственный путь продвижения к миру в продолжающемся конфликте с Украиной.

В Кремле подтвердили, что состоялся разговор, но раскрывать детали не стали.

Как сообщалось ранее, Моди отказался проводить ежегодную встречу с Путиным после того, как в РФ пригрозили применить ядерное оружие в Украине.