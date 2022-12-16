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Премьер Индии призвал Путина к диалогу по поводу Украины
16.12.2022 15:28 Алина Груднева

Премьер Индии призвал Путина к диалогу по поводу Украины

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

 
Об этом сообщает ANI.
 
Моди повторил свой призыв к диалогу, сказав, что это - единственный путь продвижения к миру в продолжающемся конфликте с Украиной. 
 
В Кремле подтвердили, что состоялся разговор, но раскрывать детали не стали.  
 
Как сообщалось ранее, Моди отказался проводить ежегодную встречу с Путиным после того, как в РФ пригрозили применить ядерное оружие в Украине. 

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