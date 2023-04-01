



Премьер Франции: Уступки по пенсионной реформе исключены

Премьер Франции Элизабет Борн исключает отзыв непопулярной пенсионной реформы, несмотря на продолжающиеся протесты против нее. Об этом сообщает Le Journal du Centre.



Рассказывая о запланированной на 5 апреля встрече с представителями профсоюзов, Элизабет Борн сказала, что выслушает все их оговорки и тем для немало, но о приостановлении планов правительства с пенсионной реформой речь не идет, потому что она необходима стране.



Со своей стороны в профсоюзах дали понять, что собираются говорить с Борн прежде всего об отзыве реформы и настроены протестовать, пока правительство не пойдет на уступки.



По данным опросов, примерно три четверти французов считают, что правительство должно отозвать непопулярную пенсионную реформу, чтобы масштабные протесты и забастовки наконец прекратились.