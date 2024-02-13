



Премьер Эстонии подняла на смех ее розыск в РФ: не запугают

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подняла на смех решение российского министерства внутренних дел объявить ее в розыск.



"Россия считает, что фиктивный ордер на арест поможет Эстонии замолчать. Я не буду молчать, я буду продолжать решительно поддерживать Украину", - ответила она.



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По словам Каллас, для нее не стало сюрпризом решение МВД РФ, поскольку речь идет об обычной тактике запугивания, которая используется в России. Премьер Эстонии отметила, что эта страна на протяжении всей своей истории осуществляла репрессии через правоохранительные органы.



"Ордер от КГБ на арест в моей семье один раз в истории уже выдавался. Я всегда говорила, что криминальный инструментарий российского режима не изменился. Наших действий их запугивание не касается", - подчеркнула она.