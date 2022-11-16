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Премьер Британии пристыдил Путина
16.11.2022 00:16 Алина Груднева

Премьер Британии пристыдил Путина

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал Россию немедленно вывести войска из Украины. 

 
Соответствующее заявление он сделал на саммите G20.
 
"Соседи не должны нападать на гражданскую инфраструктуру и гражданское население и не должны угрожать ядерной эскалацией. Россия должна уйти из Украины и положить конец варварской войне", — сказал Сунак.
 
Он также прокомментировал отказ президента РФ Владимира Путина участвовать в саммите на Бали.
 
"Путин не счел возможным присоединиться к нам здесь. Возможно, если бы он это сделал, мы могли бы начать разбираться", – отметил Сунак.

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