



Премьер Британии пристыдил Путина

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал Россию немедленно вывести войска из Украины.

Соответствующее заявление он сделал на саммите G20.

"Соседи не должны нападать на гражданскую инфраструктуру и гражданское население и не должны угрожать ядерной эскалацией. Россия должна уйти из Украины и положить конец варварской войне", — сказал Сунак.

Он также прокомментировал отказ президента РФ Владимира Путина участвовать в саммите на Бали.

"Путин не счел возможным присоединиться к нам здесь. Возможно, если бы он это сделал, мы могли бы начать разбираться", – отметил Сунак.