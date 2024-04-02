



Предварительно: В Лондоне раскрыли сеть российской агентуры ФСБ

Украинский ресурс “Инсайдер UA” сообщил о выявлении в Лондоне сети агентов российских спецслужб, занимающихся сбором разведывательной информации на территории Великобритании и ЕС.



Агентурная сеть, якобы, возглавляется человеком, имеющим статус беженца - Александром Калединым, который находится на прямой связи сразу с несколькими управлениями ФСБ. Целью деятельности данной группы является сбор информации о лицах, поддерживающих Украину среди иммигрантов постсоветского пространства, запугивание и дискредитация посредством каналов, напрямую контролируемых российскими спецслужбами.



Кроме прочего, группа занимается банальным вымогательством денежных средств у эмигрантов. Для этого сначала размещается заказная статья на сайте, которая бьет по деловой репутации или по источникам происхождения денежных средств. После этого “появляются спасатели”.



Как вариант человека могут запугать добавлением в личное дело статей об убийстве или терроризме и предлагается поделиться информацией, например о местах жительства известных деятелей украинской диаспоры или российских оппозиционеров.



По данным источников, сам Каледин подозревается в организации убийства основателя фирмы Партия, гражданина Великобритании Александра Минеева, а следственные органы страны агрессора официально объявили подозреваемым в этом преступлении ныне покойного зятя Бориса Березовского.



Эта информация уже известна службам безопасности Великобритании и ЕС.

