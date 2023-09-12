



Представитель Бахарав-Миара сказал БАГАЦу, когда бить тревогу

Представитель юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара, которая отказалась представлять правительство на слушаниях в БАГАЦе о правовой реформе, сказал, когда судам нужно начинать "беспокоиться".



Соответствующее заявление он сделал днем, 17 сентября.



"Если есть что-то, что должно пугать всех нас, так это когда правительство говорит нам: "Доверитесь нам, мы не причиним вреда Основным законам", - сказал он.



По словам адвоката, в такие моменты необходимо проявлять "крайнюю осторожность и бдительность".