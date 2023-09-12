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Представитель Бахарав-Миара сказал БАГАЦу, когда бить тревогу
12.09.2023 15:59 Алина Груднева

Представитель Бахарав-Миара сказал БАГАЦу, когда бить тревогу

Представитель юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара, которая отказалась представлять правительство на слушаниях в БАГАЦе о правовой реформе, сказал, когда судам нужно начинать "беспокоиться".

Соответствующее заявление он сделал днем, 17 сентября.

"Если есть что-то, что должно пугать всех нас, так это когда правительство говорит нам: "Доверитесь нам, мы не причиним вреда Основным законам", - сказал он.

По словам адвоката, в такие моменты необходимо проявлять "крайнюю осторожность и бдительность".

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